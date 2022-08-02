Akçaabat'ta 9. Uluslararası Resim Çalıştayı gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Akçaabat'ta 9. Uluslararası Resim Çalıştayı gerçekleştirilecek

02.08.2022 10:29
Akçaabat'ta 9. Uluslararası Resim Çalıştayı gerçekleştirilecek

Akçaabat Belediyesince düzenlenen 9. Uluslararası Resim Çalıştayı, 12-19 Ağustos'ta yapılacak.

Akçaabat Belediyesince düzenlenen 9. Uluslararası Resim Çalıştayı, 12-19 Ağustos'ta yapılacak.

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin kültür sanat etkinlikleri arasında yerini alan 9. Uluslararası Resim Çalıştayı'nın, 9 ülkeden toplam 17 sanatçının katılımıyla 12-19 Ağustos'ta Hamamçimeni Çarşısı Akçaabat Belediyesi Resim Galerisinde yapılacağı belirtildi.

Türkiye başta olmak üzere Hindistan, Gürcistan, Dağıstan, Cezayir, Rusya, Pakistan, Polonya ve İran'dan sanatçıları bir araya getirecek çalıştayda ressamların, sanatseverlere resim sanatının en güzel örneklerini özgün bir ortamda görme imkanı sunacağı vurgulanan açıklamada, "Çalıştay kapsamında tüm sanatçılar atölye çalışmalarını Akçaabat Belediyesine ait resim galerisinde yapacak ve usta ressamlar canlı resim performanslarını yine bu atölyede sergileyecekler. Tüm sanatçıların katılımı ile çocuklar için atölye çalışmalarının yapılacağı çalıştayda usta ressamlar canlı resim performanslarını sergileyecekler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, dört mevsim, 12 ay boyunca ilçede çeşitli sanatsal etkinlikleri halkın beğenisine sunduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızı sanatın her alanı ile buluşturup kültür ve sanat yönü gelişmiş bir toplum inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Altyapı belediyeciliğinin yanında gönül belediyeciliği kapsamında kültür sanat faaliyetlerini icra eden bir belediyecilik anlayışı ve gayreti içerisinde planlamalarımızı yapıyoruz. 9 ülkeden 17 ressam Akçaabat'ımızda performanslarını sergileyecek ve ortaya çıkacak eserlerini halkımızın beğenisine sunacak. Canlı performanslarını sergileyecek ressamlarımız, çocuklarımıza da resim sanatını sevdirmek adına atölye uygulama çalışmaları yapacak. Akçaabat'ımıza yakışır bir şekilde çalıştayımızı dolu dolu icra etme arzusundayız. 12-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak çalıştayımıza sanatsever tüm hemşehrilerimizi bekliyorum."

YORUMLAR
500
Gürcistan'ın futbol kulüpleri sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti Gürcistan'ın futbol kulüpleri sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti
Kaynak: AA

Gürcistan, Türkiye, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçaabat'ta 9. Uluslararası Resim Çalıştayı gerçekleştirilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:20 Fenerbahçe'nin transfer listesi! Hedefte kaleci ve forvet takviyesi var
10:10 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL'lik banknot iddialarını reddetti: Yanlı bilgi
09:57 Sosyal medyayı karıştıran kiralık katil sitesindeki detaylar kan dondurdu
09:49 Şili'de kendiliğinden açılan 200 metre derinliğindeki dev çukur bölgede büyük korku yarattı
09:44 Dünyanın en büyük meyvesi! Jackfruit'in faydaları saymakla bitmiyor
09:43 41 yaşındaki Cansu Dere kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
09:30 1300 yıllık tarihi camide tepki çeken Budist ayini!
09:29 Sultangazi'de akılalmaz sokak dövüşleri! Mahallede kızlar, arazide erkekler birbirine acımasızca saldırdı
09:26 Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı
09:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'nın ünlü modele attığı mesaj ifşa oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 10:29:11. #1.13#
SON DAKİKA: Akçaabat'ta 9. Uluslararası Resim Çalıştayı gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement