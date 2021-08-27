Akçaabat Belediyesinden Okçuluk kursu

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açmış olduğu yaz kursları devam ediyor.

Akçaabat Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu, 10 yaş üzeri öğrencilerin katıldığı Okçuluk kursu devam ediyor.

10 farklı branşta kursun devam ettiğini belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Gençlik Merkezimizde öğrencilerimiz yaz dönemini öğrenerek ve eğlenerek geçiriyor. Gençlerimize birçok dalda kendilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Türk tarihimizde önemli bir yere sahip olan okçuluk zor ve aynı zamanda çok anlamlı bir spordur. Çocukların gelişim evresinde oldukça önemli bir yere sahip olan okçuluk, dengeyi, motivasyonu, özgüveni arttırır ve ciğerleri geliştirir. Gelişim çağında bu spora başlandığında çocuklarımızın daha uzun boylu olduğunu görmekteyiz. Genç yaştaki arkadaşlarımızın böyle güzel spor dallarıyla buluşturulması çok önemlidir. Ailelerimiz düzenlediğimiz etkinliklerimizi takip etsinler çocuklarımızı ücretsiz kurslarımıza göndersinler hem spor yaptırıyor hem de eğitiyoruz" dedi. - TRABZON