Akçaabat belediyesinden yeni doğan bebeklere

Akçaabat Belediyesi, Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çıktığı yola yeni ve hizmet odaklı projelerle devam ediyor.



Akçaabat Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaçlı ailelerin yeni doğan bebeklerini "Hoş geldin" hediyeleriyle karşılıyor.



0-3 ay bebeklere yönelik başlatılan proje kapsamında; yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla, Akçaabat Belediyesi tarafından bebek seti hediye ediliyor.



Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje, yeni bebek telaşı yaşayan ailelere destek olmak amacı taşıyor.



İçinde bebekler için bakım, giyim ve temizlik ürünlerinin yer aldığı hediye seti, yeni bebek sahibi olan ailelere, Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından evleri ziyaret edilerek verilmeye başlandı.



Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ihtiyaçlı ailelerin yeni doğan bebeklerini tespit ederek bebek seti hediye ettiklerini belirterek"Hoş geldin bebek kampanyamız çerçevesinde, ilçemizdeki ihtiyaçlı ailelerin yeni doğan bebeklerini tespit ediyor, ailelerine ulaşarak bebek seti hediye ediyoruz. İstiyoruz ki, ailelerimiz yavrularını büyütme serüvenlerinin başlangıcına belediye olarak bir katkımız olsun ve bir anı kalsın istiyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON