Akçaabat Belediyesinin peyzaj çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Akçaabat Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yürütülen peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerdeki peyzaj çalışmalarında değişik desenler ile farklı materyaller kullanılarak çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Mevsim şartlarına uygun çiçekler ve peyzaj düzenlemeleri ile ilçeye farklı bir görünüm kazandırmaya çalışan belediye ekiplerinin, ilçenin ana arterleri olan bütün kavşaklara mevsimlik çiçek diktiği ifade edilen açıklamada, peyzaj çalışmaları kapsamında kaldırım ve yol kenarlarındaki görüntü kirliliğine neden olan yabani otların da temizliğinin yapıldığı kaydedildi.