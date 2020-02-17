Akçaabat'ın 102. kurtuluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçaabat'ın 102. kurtuluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Akçaabat'ın 102. kurtuluş yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Akçaabat'ın 102. kurtuluş yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Akçaabat Belediyesi tarafından düşman işgalinden kurtuluşun 102. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi. Törene, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Güney, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Mustafa Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Güngör ve Serkan Özdemir, siyasi partilerin başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının gösterisiyle başlayan törende Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Belediye Başkanı Ekim, "Birlik ve beraberlik içinde bayrağımızı, vatanımızı korumalıyız. İsmi destanlara sığmayan adsız kahramanlar, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu ülke uğruna şehit olanlar, ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun, rahat uyuyun. Türk ulusu dünyaya şunu kanıtlamıştır. Türk milleti en güç koşullarda bile yurdunu müdafaa eder ve savunur" dedi.


Konuşmanın ardından Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Sevim Şener "Türkiye", 17 Şubat Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hamiyet Şen ise "Akçaabat'ım" adlı şiirleri seslendirdi. Program, Akçaabat Belediyesi erkek halk oyunları ekibi ve Akçaabat Folklor Derneği kız horon ekibinin horon gösterisi ile devam etti.


Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Akçaabat Belediyesince düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Kurtyemez ve Belediye Başkanı Ekim tarafından verildi. Tören sonunda horon halkası kuruldu. - TRABZON

Mustafa Kemal Atatürk, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
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