Akçaabat Kent Konseyi İstişare Toplantısı Yapıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Kent Konseyi İstişare Toplantısı yapıldı.

İlçedeki bir restoranda yapılan istişare toplantısına AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Ak Parti Akçaabat Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Ekim, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe, MHP İlçe Başkanı Adem Çelik, Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.



Akçaabat Kent Konseyi toplantısının açılış konuşmasını Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse yaptı. Köse, konuşmasında kent konseyi olarak olmazsa olmazlarını sıraladı. "Yıldızlı'da yapılması planlanan atık su ve arıtma tesisinin Cumhurbaşkanımızın sağlık turizmi olarak ifade ettiği Şehir Hastanesi'ni ve yan tarafında yapılacak olan Orduevi'ni ve Sera Vadisi'ni turizm yönünden olumsuz etkileyecektir" diyen Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse atık su arıtma tesisinin yapılacağı yerin tekrar düşünülüp değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Köse, Akçaabat'ın temel sorunu olan trafik sorununa da değinen Köse, Yıldızlı sahilinin ele alınarak burada spor komplekslerinin, oyun alanlarının ve plajların oluşturulmasının Akçaabat'a değer katacağını belirtti.



Yıldızlı ile Akçaabat merkezi arasında sahile yapılması planlanan yolun yanlış olduğunun önemine değinen Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse, "Akçaabat'ın trafik sorununun kısa vadede çözülmesi için; uzun yıllar önce yapımına başlanan ve halihazırda devam etmeyen Pulathane (tanjant) yolunun bir an önce tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca trafik sorununu çözebilecek diğer husus da ihaleleri yapılarak inşaatı başlamayan Düzköy Kavşağı ile Söğütlü Fatih Eğitim kavşağının tamamlanmasıdır. Akçaabat'ta yaşanan trafik meselesinin uzun vadeli tek çözümü ise Güney Çevre yolunun Akçaabat geçişinin yapılmasıdır" dedi.



Tarım şehri olan Akçaabat'ta tarımın daha da geliştirilebilmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Akçaabat'a destek vermesi gerektiğinin altını çizen Köse, konuşmasına şöyle devam etti: "Akçaabat, dağ ve yaylalarıyla ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzaralar sunar. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan yaylalarımızda konaklama alanları ve gelenlerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği tesisler oluşturulmalıdır. Aynı zamanda yayla yolları üzerinde yerli halkın ürünlerini pazarlayabileceği ahşap stantlar yapılmalı ve buralarda organik pazarlar oluşturulmalıdır. Akçaabat'ı her açıdan geliştirmek adına Akçaabat-Trabzon arası metro, bisiklet, yaya ve deniz ulaşımının planlanması şehrimiz için büyük önem arz etmektedir. Akçaabat'a vaat edilen adliye binasının, halk eğitim merkezi binasının, emniyet binasının şehrimize kazandırılmaları bizleri mutlu edecektir. Bunların yanı sıra Kültür, sanat ve turizm şehri olan Akçaabat, modern kent müzesini, kültür, kongre, gençlik merkezlerini ve spor tesisini hak ediyor. İlçemizde sanata ve spora önem verildiği kadar eğitime de önem veriliyor. Bu bağlamda Akçaabat Anadolu Lissi'nin proje okulları kapsamına alınması şehrimizdeki eğitim kalitesini yükseltecektir. Akçaabat'ın nüfusu her geçen gün artmaktadır. Yerleşime ihtiyaç olduğu kadar mezarlığa da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle ilçemiz Kamara Mevkiinde daha önce projelendirilmiş ancak hayata geçilememiş olan bir kent mezarlığı yapılmasının şehrimiz için uygun olacağı kanısındayız."



AK Parti Milletvekili Adnan Günnar da yaptığı konuşmada "Biyolojik arıtma tesisinde bir takım kokuşmalara sebebiyet vermektedir. Türkiye genelinde yapılan incelemelerde bu tür tesisler şehirden uzakta kurulmaktadır. Ancak bölgemizde şehirden uzak yerler işletme açısından sıkıntılıdır. Biz Akçaabat'ın Yıldızlı Bölgesinde ve Trabzon'un tek bakir kalan yerinde biyolojik arıtmayı Trabzonlular ve Akçaabatlılar olarak Şehir Hastanesi orada olacak düşüncesiyle burada biyolojik arıtma tesisinin olmasının doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Çevre mühendisimiz ve Akçaabat Belediye Başkan adayımız Osman Nuri Ekim'le uydu fotoğraflarından tutun da diğer jeolojik analizlerini yaptık. Biyolojik arıtma tesisinin daha uygun bir yer bulmak konusunda bir karşı duruşumuz vardır. Bu tesisin Yıldızlı'ya yapılması o bölgeye yazık edecektir" diye konuştu.



Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ise yaptığı konuşmada "Akçaabat, Trabzon'un en büyük ilçesidir. Ancak nüfusu oranında hizmetlerden payını alamamıştır. Bu durumdan halkımız muzdariptir. Bizler, sizlerin samimiyetine ve gerçekleştireceği işlere inanıyoruz. İki konu üzerinde durmak istiyorum. İlki; Yıldızlı'daki arıtma tesisi projesi üzerinde çok duruldu. Bu projeyi yeniden ele almak lazım. Arıtma tesisi projesinin irdelenmeye ihtiyacı vardır. İkincisi; Gençlik merkezi ve kapalı spor salonu. 2020'de Akçaabat'a gerçekleştirilecek olan Dünya Okul Sporları Olimpiyatları, Akçaabat'ta dolgu alanında gençlik merkezi, yüzme alanı ve kapalı spor salonu yapmak için büyük bir fırsattır. Bunları yapabilirsek Akçaabat'ın çok önemli bir ihtiyacını karşılayabilmiş oluruz." dedi. Akçaabat'taki işsizlik sorununa da değinen Başkan Türkmen, " Akçaabat, için turizm öncelikli sektördür. Bu konuda belediyemizin kapsamlı çalışmaları mevcuttur. Hıdırınebi, bu çalışmaların simgesel noktasıdır. Bizler altı noktada çalışma yapıyoruz. Bunlardan en önemlileri; Simba Obası, Uçarsu ve Sırt Mevkii'dir. Bu noktalar Trabzon'a çok yakındır. Akçaabat Dağ ve Yayla Turizm Koridoru Projesiyle hem Akçaabat'ın gençlerine hem de bütün Trabzon'a büyük bir katkı sunulacaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON

