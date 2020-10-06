Akçaabat'ta ağaç budama çalışması - Son Dakika

Akçaabat Belediyesi ağaç budama çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi park-bahçe, cadde ve sokaklarda ağaç budama çalışması başlattı.

Çalışmalarla halkın ortak kullanıma açık tüm alanların daha bakımlı ve ağaçların daha gür hale getirilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye sorumluluğundaki tüm alanlarda çalışmaların özenle sürdüğünü ve tüm mahallelerde planlanan şekilde devam edeceğini belirtti.