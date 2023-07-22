Trabzon'da Atatürk heykeline balyozlu saldırı anı kamerada! - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da Atatürk heykeline balyozlu saldırı anı kamerada!

22.07.2023 14:04

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 11 suç kaydı bulunan S.V., Atatürk heykeline balyozla saldırdı. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Heykelin bacak kısımları hasar görürken, şüpheli şahıs ise polis tarafından yakalandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 11 suç kaydı olduğu belirlenen S.V.'nin (36) Atatürk heykeline balyozla saldırdığı anlara dair cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 17 Temmuz'da ilçe belediye binası önünde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen S.V., balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Heykelin bacak kısımlarını parçalayıp, bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hasar gören heykel onarıldı. Gözaltına alınan ve 11 farklı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Trabzon'da Atatürk heykeline balyozlu saldırı! O anın görüntüleri de var

BAŞKAN EKİM'DEN KINAMA

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, saldırıyı kınayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ve Türk Milleti'nin büyük önderidir. Bu tür saldırılar, Türkiye'nin değerlerine ve birlik beraberliğine zarar verir niteliktedir. Atatürk, Türkiye için çok değerli bir lider olduğu gibi, ulusal değerlerimize olan saygıyı da temsil etmektedir. Kendini bilmezler tarafından yapılan çirkin saldırılar; doğrularımızı, inançlarımızı ve değerlerimizi değiştirmeye yetmeyecektir. Milli ve manevi değerlerine gönülden bağlı olan Akçaabat'ımızın adının bu tür olaylarla anılması da hem Akçaabatlı hemşehrilerimi hem de bizleri derinden üzmüştür. Güzel ilçemiz Akçaabat'ımızda bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederek bir kez daha yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımı belirtmek isterim" dedi.

Trabzon'da Atatürk heykeline balyozlu saldırı! O anın görüntüleri de var

BALYOZLU SALDIRI KAMERADA

Tepkilere neden olan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir binadan cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntüde; şüphelinin elindeki balyozla anıtın bacaklarının ön ve arka kısmına defalarca vurduğu, ardından bir süre de heykel önünde oturduğu yer aldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Ahmet yilmaz: Bu hain en agîr cezayi almali Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Emekli Tahminci: Bunu yapan kurani yakan,örtülüyü aşağılayan Türk bayrağına saldiranlarin hepsi qyni misyonun oyuncusu,bu oyunlarin amaci psikoloji bozma taktiği ic isyan cikartma telaşı bu qmacla bu kisiler kullanılıyor dikkat edelim Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
  • mesut yuksel: Allah belanizi versin...Ataturk olmasaydi bu ulkede nefes bile alamazdiniz. Maden bu kadar dusmansiniz o halde bu guselim ulkeyi terk edin gidin Cevap Yaz 87 15 Yayından Kaldır
500

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Atatürk heykeline balyozlu saldırı anı kamerada! - Son Dakika


Son Dakika
14:50 DEVA Partisi kurucularından Ramiz Ongun, sert sözlerle görevinden istifa etti
14:46 DEVA Partisi kurucularından Ramiz Ongun zehir zemberek bir paylaşımla istifa etti
14:42 Barbie, aynı hafta vizyona giren Oppenhiemer'ı gişe hasılatında ikiye katladı
14:38 Barbie filmi, ayna anda vizyona giren Oppenhiemer'ı gişe hasılatında ikiye katladı
14:13 CHP Belediye Başkanları Toplantısı Başladı
14:10 Kılıçdaroğlu, İmamoğlu dahil bütün başkanları topladı! Vereceği mesaj hayli sert
14:05 Arda Güler, dünya futbolunun takip ettiği Golden Boy listesinde 62 basamak birden yükseldi
14:03 Arda Güler'den dev sıçrama! Dünya futbolunun takip ettiği listede 62 basamak birden yükseldi
14:02 Minicik bir pire, koca adamın hayatını kararttı! Artık elleri ve ayakları tutmuyor
13:58 Pirenin tek bir ısırığı koca adamı yatağa düşürdü! Ellerini ve ayaklarını artık kullanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2023 15:13:34. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Atatürk heykeline balyozlu saldırı anı kamerada! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement