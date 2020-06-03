Akçaabat'ta ilaçlama çalışması yapıldı - Son Dakika

Akçaabat Belediyesi, havaların ısınmasıyla ilçede ilaçlama çalışması yaptı.

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince boş arsa, park, piknik alanı, dere yatakları ve mazgallarda sinek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışması başlattı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, zararlı canlıların üreme ortamlarında gerçekleştirilen ilaçlamalarda çevreye yan etkisi bulunmayan biyolojik ilaçlar kullanıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları çalışmaların devam edeceğini ifade eden Ekim, şunları kaydetti:

"Sivrisinek oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesi son derece önemlidir. Bu kapsamda ekiplerimiz sivrisineklerin üremesini en aza indirgemek için durgun suların olabileceği göl, bataklık, taş oyukları, çayır ve ormanlarda birikmiş yağmur suları ve foseptikler gibi alanların kontrol ederek ilaçlama çalışmalarını yürütüyor."