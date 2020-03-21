Akçaabat'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçedeki bankların söküldüğünü bildirdi.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de koronavirüs vakası görülmeye başladığı ilk günden itibaren toplu kullanım alanları, kamu kurumları, ibadethaneler, otobüs durakları ve belediye hizmet binası ile dışardaki birimlerin dezenfekte edildiğini belirtti.

Vatandaşlardan temizliğe özen göstermelerini isteyen Ekim, 20.00-21.00 olan çöp bırakma saatlerine de uyulması gerektiğini aktardı.

Ekim, koronavirüsün özellikle yaşlılar için risk oluşturduğunun altını çizerek, "Yaşlı vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Aynı şekilde diğer vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerekmektedir. 'Evde Kal Sağlıklı Kal' uyarılarına hep birlikte uyalım." ifadesini kullandı.

Atatürk ve Fatih parkları ile ilçe genelindeki diğer alanlarda bulunan banklarda vatandaşın bir araya gelmemesi için güvenlik şeridi çekildiğini vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

"Fakat gördük ki bazı vatandaşlarımız güvenlik şeritlerini kopartarak banklarda oturmaya, toplu olarak bir araya gelmeye devam etti. Bunun önüne geçilmesi amacıyla vatandaşımızın sağlığı için bankları söktük. Tekrar ifade ediyorum, bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Lütfen alınan tedbirlere yapılan uyarılara uyun."

Ekim, ayrıca, bu süreçte insan yaşamı için büyük bir fedakarlık ve üstün bir gayret gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.