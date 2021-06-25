Akçaabat'ta "Şöhretler karması futbol şöleni" düzenlendi

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Akçaabat Sebat Veteranlar Spor Kulübü Derneği ile ortaklaşa 'Şöhretler Karması Futbol Şöleni' düzenlendi.

Akçaabat Belediyesi Yaylacık Futbol Sahasında yapılan karşılaşmada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcıları Ali Güngör ve Serkan Özdemir, Başkan Vekili Cevdet Bayraktar ile eski futbolcular mücadele etti. Müsabakadan sonra sporun önemini vurgulayan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Akçaabat; kültür, sanat, turizm ve spor şehridir. Köklü spor tarihine sahip olan şehrimizde bizler de şehrimize yakışır şekilde sportif faaliyetleri önemsiyor ve çeşitlendirerek çoğaltıyoruz. Sporsuz bir yaşam tarzı düşünülemez. Bu bakımdan halkımızı her daim spora davet ediyor ve çeşitli kurslar açıyoruz. Sağlıklı bir yaşamın aktif spordan geçtiğinin bilincindeyiz. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz 'Şöhretler Karması Futbol Şöleni'ni her yıl gelenek haline getireceğiz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan hareketsiz bir yaşam tarzının bizi ele geçirmesine fırsat vermeyeceğiz. Sağlığınız için hareket edin, sahalara, maçlara gelin. Yürüyüşlere çıkın. Egzersizler yapın. Çünkü spor sağlıklı bir yaşam tarzıdır" ifadelerini kullandı. - TRABZON