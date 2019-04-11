Akçaabat'ta Turizm Haftası Etkinliği Düzenlendi

Turizm Haftası dolayısıyla Akçaabat'ta etkinlik gerçekleştirildi.

Turizm Haftası dolayısıyla Akçaabat'ta etkinlik gerçekleştirildi.



Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program, folklor gösterileriyle başladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel yiyeceklerin yer aldığı stantların açılmasının ardından davetlilere ikramda bulunuldu.



Okul Müdürü Ahmet Kasap, yaptığı konuşmada, bölgenin geleceğinin turizm olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Son yıllarda turizm hareketleri ile birlikte okulumuzun önemi daha da artmaktadır. Okulumuzdan mezun olan her öğrencinin kısa sürede istihdam imkanı mevcuttur. Gençlerimizin milli duygulara sahip, büyük Türkiye'nin işleyen çarklarından biri olduklarını bilen gençler yetiştirdiğimiz için çok mutluyuz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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