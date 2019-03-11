Son Dakika Haberleri: Akçaabat Zorluoğlu'nu Kucakladı

Akçaabat Zorluoğlu'nu Kucakladı

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Akçaabat'ta hem ilçe merkezinde hem de ziyaret ettiği Doğanköy ve Akpınar mahallelerinde, hemşehrilerinin yoğun ilgi ve teveccühüyle karşılaştı.

Akçaabat Zorluoğlu'nu Kucakladı, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Akçaabat'ta hem ilçe merkezinde hem de ziyaret ettiği Doğanköy ve Akpınar mahallelerinde, hemşehrilerinin yoğun ilgi ve teveccühüyle karşılaştı.

Berberindeki AK Parti Trabzon Milletvekili Dr. Adnan Günnar, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ve AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altıntepe ile Akçaabat Kent Konseyi'nin düzenlediği kahvaltı programına katılan Zorluoğlu, konsey yöneticileri ve üyeleriyle istişarelerde bulundu.

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin il başkan vekili Osman Memiş ve ittifak mensuplarının da katıldığı programda, Akçaabat'a yapılan yatırımlar hakkında bilgiler ve yeni proje müjdeleri veren milletvekili Günnar'ın ardından davetlilere hitap eden Zorluoğlu, Türkiye'de yerel ve genel seçimler ele alındığında, vatandaşların seçime katılım oranının yüksek, ancak yönetime ve karar mekanizmalarına katılma oranının düşük olduğunu söyledi.

Kent konseylerinin karar verme süreçlerine doğrudan katkı yapmak üzere kurulduğunu kaydeden Zorluoğlu, Akçaabat'taki kent konseyinin etkili bir STK olduğunu ve kendileriyle belediye başkanı seçilmesi durumunda daha yakın iş birliği içerisinde olacaklarını belirtti.

Konuşmasında, hemşehrilerinin görüşlerine önem verdikleri için 'şehrim için bir fikrim var' adı altında bir projeyi daha hayta geçireceklerini açıklayan Zorluoğlu, "Yakın gelecekte tanışacağınız bu projeyi şimdi hayata geçireceğiz ancak asıl belediye başkanı seçilirsek gerçek anlamda sonuçlarını alacağız. Şehri hakkında fikri olan herkesi dinleyeceğiz. Önemli bir katılım mekanizması olarak dikkatinize sunuyorum" dedi.

Toplantının son bölümünde, konsey başkanı Mehmet Salih Köse ile konsey üyelerinin görüş ve önerilerini dinledikten sonra ilçe merkezinde seçim otobüsüyle vatandaşları ve esnafı selamlayan Zorluoğlu, Doğanköy Mahallesi'nde bir mobilya imalathanesi açılışına katılımının ardından mahalle sakinlerine hitap etti.

Kariyeri hakkında bilgiler verdiği Doğanköylülere, başkan adaylığı sürecini ve sonrasında Trabzon'da yürüttüğü seçim çalışmalarını da anlatan Zorluoğlu, yoğun ilgi gördüğü mahalleye önemli hizmetleri getirebilmeleri için 31 Mart'ta oylarına talip olduklarını ifade etti.

Akçaabat programını Akpınar Mahallesi ziyaretiyle tamamlayan ve kendisine gösterilen yoğun ilgi karşısında büyük memnuniyet duyduğu gözlenen Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

"Trabzon'un 18 ilçesinin, 704 mahallesinin beklediği projeleri geçtiğimiz günlerde açıkladım. Akçaabat belediye başkan adayımızın tüm projelerini destekleyeceğime, maddi-manevi yanında olacağıma huzurunuzda söz veriyorum. Büyükşehir belediyesi ilin tamamına, 807 bin insanımıza hizmet edecek. Akçaabat'tan Yomra'ya uzanacak hafif raylı sistemin çalışmalarına inşallah göreve gelir gelmez süratle başlayacağız. Trabzon'un turizm noktasında daha çekici hale gelmesini istiyorsak Akçaabat'tan işe koyulacağız. Arkamızda; bölgemizin insanı, Trabzon'a ayrı bir sevgi besleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, içimizden çıkan 4 bakanımız ve her zaman desteklerini hissettiğimiz 4 milletvekilimiz var. Cumhur İttifakı'mızın, şahsımın ve ilçe belediye başkan adayımızın oylarınıza ihtiyacı var. Bugün burada Akpınarlılar bizi böyle karşıladı, kucakladı ya; Allah'ın izniyle biz de 1 Nisan'da Akpınar'ı aynı şekilde kucaklayacağız" - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

AK Parti, Trabzon, Akçaabat, Politika
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