Akçaabatlılar Sahillerinin Satılmak İstenmesine Tepkili: Burası Bize Ait ve Öyle Kalmasını İstiyoruz - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi'nde denize sıfır ve eski vakıf arazisi olan bir dönümlük alanın Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından konut yapımı için 7 milyon TL'ye satılmak istenmesi bölge halkının tepkisine neden oldu. Bölge sakinleri, "Burası bize ait ve öyle kalmasını istiyoruz" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "TİSKİ burada kendisi ile ilgili bir faaliyet yapmak yerine, burayı konut imarına geçiriyor ve burayı satarak bir bütçe elde edecek. Ama daha da önemlisi burada yapılacak 20 tane daireyi üç milyondan satsa 60 milyon" dedi.

Trabzon Akçaabat Sahili'ndeki Mersin Mahallesi'nde incelemelerde bulunan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Fevziye Pehlivan, CHP Akçaabat İlçe Başkanı Mustafa Bak ve CHP Bayburt İl Başkanı Mehmet Sezer, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

"ÇOCUKLARIMIZIN OTURACAĞI BİR ŞEY YOK"

Mahalle sakinleri, geçmişte mesire ve plaj olarak kullanılan alanın kısa süre önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ'ye devredildiğini, bu devrin ardından bir satış planlaması yapıldığını anlattı. Bölge sakinleri, "Bizim öğretmenlerimiz sorardı, köyümüzün ortak mallarını. Bizim direkt söylediğimiz yer burasıydı. Burası bize ait ve öyle kalmasını istiyoruz… Bizim çocukluğumuz. Çocuklarımız oturacağı, dondurma yiyeceği bir yer yok, kesinlikle satılmasını istemiyoruz" dedi.

KAYA: SATIŞA ASLA ONAY VERMİYORUZ

Ahmet Kaya, "Biz bu sesi duyurmak, bu meselenin takibini yapmak, bugün mahalle halkıyla beraber olmak, vatandaşın bu haklı sesine ses olmak için buraya geldik. Halkımız gerçekten burada yapılmak istenen olaya karşı çok büyük tepki gösteriyor. Vatandaş diyor ki; 'burası bizim elimizde kalan tek alanımız, burayı geçmişten beri biz kullanıyoruz, burası köylülerin, vatandaşın, bizlerin. Eğer burada bir tesis yapılacaksa, bir yapılaşma olacaksa yine köy halkına bizlere bir sosyal alan şeklinde yapılmasından yanayız. Asla satışına onay vermiyoruz.' Hiçbir kanun ya da düzenleme vatandaşın önceliğinden daha önemli değildir" diye konuştu.

ZEYBEK: BU PLANI YAPANLAR KİMDEN YANA? HALKTAN MI RANTTAN MI?

Gökan Zeybek, "Nasıl ki İstanbul'daki yeni yapılan binaların büyük bir çoğunluğu yabancılara, Ortadoğu kökenli sermaye sahiplerine peşkeş çekiliyorsa, satılıyorsa, T.C. vatandaşlığı bunun üzerinden veriliyorsa belli ki Mersin Mahallesi'nde yıllardır, on yıllardır, yüz yıllardır köyün ortak malı, beldenin ortak malı olan bu arazi, revizyon imar planıyla iptal edilmesine rağmen plan yeniden gündeme getirilerek burası konut alanına alınıyor. Bu işin arkasından pis kokular geliyor. Burada 2,4-3 milyona daireler satılıyor. Dairelerin günlük kirası üç bin- beş bin TL arasında değişiyor. Belli ki burada Akçaabat Mersin Mahallesi halkının denize gireceği alan Ortadoğu'dan yazın buraya gelecek insanlar için kiralama ya da satın alma usulüyle birilerinin zenginleşeceği bir plan yapılıyor. Şimdi bu planı yapanlar kimden yana? Halktan mı? Ranttan mı? Kendi ceplerini mi düşünüyorlar? Halkı mı düşünüyorlar" diye tepki gösterdi.

Zeybek, "TİSKİ burada kendisi ile ilgili bir faaliyet yapmak yerine, burayı konut imarına geçiriyor ve burayı satarak bir bütçe elde edecek. Ama daha da önemlisi burada yapılacak 20 tane daireyi üç milyondan satsa 60 milyon. Ama araziyi 6 milyona satıyorlar. Burada da büyük bir haksızlık var. Biz bölge halkının yanında olmak için geldik. Bu meseleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar taşıyacağız" sözünü verdi.