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Akçaalan Yeterli Suya Kavuşuyor - Son Dakika

Akçaalan Yeterli Suya Kavuşuyor

01.12.2021 08:18
Akçaalan Yeterli Suya Kavuşuyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Akçaalan mahallesine yeni bir sondaj kazandırdı

. Saniyede 8 litre verime ulaşılan sondaj, alınan numuneden yapılacak olan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından mahallenin kullanımına sunulacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Köprübaşı ilçesine bağlı Akçaalan mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Açılan sondajda saniyede 8 litre verime ulaşıldı. Sondajdan alınan numune, test edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Merkezine gönderildi. Yapılacak olan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından yeni sondajın hat bağlantıları yapılarak mahallenin kullanımına sunulacak.

Büyükşehir ve MASKİ sayesinde Akçaalan'da hiçbir sıkıntı kalmadı

Akçaalan Mahalle Muhtarı Musa Uysal, yapılan çalışmadan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, "Mahallemizdeki sondajımız artık ihtiyacımızı karşılayamaz hale gelmişti. Sağ olsun MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemize yeni bir sondaj kazandırdı. Yeterli suya ulaşıldı. İnşallah kısa sürede bağlantıları da yapılıp kullanıma alınır. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla mahallemizde hiçbir sıkıntımız kalmadı" diye konuştu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Köprübaşı, Akçaalan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akçaalan Yeterli Suya Kavuşuyor - Son Dakika


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