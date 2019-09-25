Son Dakika Haberleri: Akçadağ Belediyesi ile FKA arasında protokol imzalandı
Son Dakika Güncel Haber

Akçadağ Belediyesi ile FKA arasında protokol imzalandı

1 saat önce

Akçadağ Belediyesi tarafından hazırlanan "Akçadağ Levent Vadisi Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor" projesinin destek anlaşması Fırat Kalkınma Ajansıyla protokol imzalandı.

Akçadağ Belediyesi ile FKA arasında protokol imzalandı, System.String[]

Akçadağ Belediyesi tarafından hazırlanan "Akçadağ Levent Vadisi Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor" projesinin destek anlaşması Fırat Kalkınma Ajansıyla protokol imzalandı.


Akçadağ Belediyesi tarafından hazırlanan 'Akçadağ Levent Vadisi Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor' projesi kapsamında hazırlanan protokol imzalandı. FKA'da gerçekleşen imza törenine katılan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, projenin protokolünü imzalandı. Proje kapsamında destek anlaşması imzasının ardından açıklamalarda bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Levent Vadisi için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini dile getirerek, "Vadide birçok projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam edeceğiz" dedi. Bölge turizmi için bir değer olan Levent Vadisine gelen turistlere yeni alanlar açmak adına imzaladıkları protokol ile Levent Vadisinin farklı bir kimliğe kavuşacağını ifade eden Kazgan, "Projemizin adı 'Akçadağ Levent Vadisi Kurumsal Kimliğe Kavuşuyor'. Projemiz ile birlikte Belediyemiz bünyesinde işletilen Levent Vadisi Seyir Terası'nda ve Belediyemiz Hizmet Binasında çalışan personellere yönelik eğitimler verilecek. Servis Teknikleri, Yiyecek İçecek hizmetleri, Konukla İletişim, Turist Rehberliği, Turizm Coğrafyası, Görgü ve Protokol Kuralları gibi eğitimler bu projeyle birlikte verilmiş olacak. Bu eğitimler sonrasında birbirleri ile işbirliği ve iletişim halinde olan çalışanların konuklarına da aynı saygıyı gösterip onların işlerinin kolaylaştırılmasında yardımcı olmaları sağlanacaktır. Bu proje ile işletmesi belediyemiz bünyesinde olan Levent Vadisi Seyir Terası çalışanları ve Belediye Hizmet Binasındaki personellerin alacakları eğitim ile profesyonel bir hizmet anlayışı ortaya konulmuş olacak" diye konuştu.


FKA Genel Sekreteri Yoğunlu'da, imzalanan protokolün bölge turizmine katkı sunmasını temennisinde bulunarak her iki tarafa da hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - MALATYA

Levent Vadisi, Akçadağ, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı
Ciciş Esra Ersoy, hakimle fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ'a destek oldu Yargıtay: Hesaptan çalınan paradan banka sorumlu Erdoğan'ın BM'deki konuşmasının ardından İsrail'den bir tepki çeken hamle daha: Kudüs Bakanı gözaltında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:50:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akçadağ Belediyesi ile FKA arasında protokol imzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]