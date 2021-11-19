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Akçadağ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Akçadağ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi

19.11.2021 12:41
Akçadağ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 1,5 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 1,5 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edilen bilgilere göre, Akçadağ ilçe merkezinde 4 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda 1,5 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltında tutulan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, Akçadağ Cumhuriyet Savcılığınca tahkikata devam edildiği bildirildi. - MALATYA

Akçadağ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi
Akçadağ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi

Malatya, Akçadağ, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akçadağ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akçadağ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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