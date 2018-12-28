Akçadağ'da Bağ Evinden Hırsızlığa 1 Tutuklama
2 saat önce
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bağevlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı çaldığı eşyalarla suç üstü yakalandı.
Malatya
'nın Akçadağ
ilçesinde bağevlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı çaldığı eşyalarla suç üstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Akçadağ ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesinde çamura saplanmış vaziyette bir kamyonda arama yapan jandarma ekipleri 2 zirai ilaçlama pompası, 5 alüminyum tencere, 2 alüminyum teflon tava, 4 çaydanlık, keser ve çekiç ele geçirdi. Araç
sürücüsü C. Y. gözaltına alınırken eşyaların bir bağevinden çalındığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:16 Kaynak: İHA
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