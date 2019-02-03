Son Dakika Haberleri: Akçadağ'da Boyraz Güven Tazeledi

Akçadağ'da Boyraz Güven Tazeledi

1 saat önce

Akçadağ Ziraat Odası Başkanlığına Süleyman Boyraz yeniden seçildi.

Akçadağ'da Boyraz Güven Tazeledi, System.String[]
Akçadağ Ziraat Odası Başkanlığına Süleyman Boyraz yeniden seçildi.

Akçadağ Ziraat Odası'nda yapılan olağan genel kurulda iki listeyle seçime gidildi.

Delegelerden 39'unun oyunu alan Süleyman Boyraz yeniden Akçadağ Ziraat Odası Başkanı seçildi. Diğer liste ise 37 oy aldı, 1 oy ise boş çıktı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:00 Kaynak: İHA

Akçadağ, Güncel
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