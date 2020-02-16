Akçadağ'da CHP'in Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Politika Akçadağ'da CHP'in Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları belli oldu - Son Dakika

Akçadağ'da CHP'in Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları belli oldu

12 dakika önce

Kongre sürecinin tamamlandığı CHP Akçadağ'da partinin Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da belirlendi.

Akçadağ'da CHP'in Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları belli oldu, System.String[]

Kongre sürecinin tamamlandığı CHP Akçadağ'da partinin Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da belirlendi.


Akçadağ'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ilçe kongresinde Ali Aslan yeniden başkan seçilirken, partinin Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da belirlendi.


Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan CHP Akçadağ ilçe Başkanı Ali Aslan," Partimizin yetkili organları ile yaptığımız istişarelerin ardından,Kadın Kolları Başkanlığına Şehriban Vural,Gençlik Kolları Başkanlığına ise Yalçın Solak getirilmiştir. Her iki arkadaşımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum, inşallah birlikte partimize ve ilçemize güzel hizmetlerde bulunacağız" diye konuştu. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Akçadağ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:22 Kaynak: İHA
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