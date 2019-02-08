Akçadağ'da Feci Kaza: 5 Yaralı
12 dakika önce
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Malatya
'nın Akçadağ
ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya- Kayseri
karayolu Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden gelerek Kayseri istikametine seyir halinde olan Erkan T. idaresindeki 44 BK 287 plakalı minibüs, Örükçü Mahallesi istikametinden D-300 karayolu istikametine seyir halinde olan Erol B. idaresindeki 44 NY 282 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte A.K., S.K. ve F.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:34 Kaynak: İHA
Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu
Namus Meselesi Yüzünden İsrail'den Kocaeli'ne Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Boğularak Öldürüldü
Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi
Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti