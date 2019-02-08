Son Dakika Haberleri: Akçadağ'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Akçadağ'da Feci Kaza: 5 Yaralı

12 dakika önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Akçadağ'da Feci Kaza: 5 Yaralı, System.String[]
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden gelerek Kayseri istikametine seyir halinde olan Erkan T. idaresindeki 44 BK 287 plakalı minibüs, Örükçü Mahallesi istikametinden D-300 karayolu istikametine seyir halinde olan Erol B. idaresindeki 44 NY 282 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte A.K., S.K. ve F.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:34 Kaynak: İHA

Malatya, Akçadağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu Namus Meselesi Yüzünden İsrail'den Kocaeli'ne Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Boğularak Öldürüldü

Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 00:46:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akçadağ'da Feci Kaza: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]