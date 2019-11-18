Son Dakika Haberleri: Akçadağ'da HEM kursları daha da yaygınlaştırılacak
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Akçadağ'da HEM kursları daha da yaygınlaştırılacak

6 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi kurslarının daha da yaygınlaştırılacak.

Akçadağ'da HEM kursları daha da yaygınlaştırılacak, System.String[]

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi kurslarının daha da yaygınlaştırılacak.


Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursları ziyaret ederek, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Mehmet Pektaş 'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurs yerlerini gezerek çalışmalar ile ilgili bilgi alan Kaymakam Hulusi Teke, meslek edindirme konusunda gereken desteği verdiklerini, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Kurs yerlerini gezerek kursiyerlerin sorun ve isteklerini dinleyen Kaymakam Hulusi Teke, bir süre kursiyerlerin yapmış oldukları çalışmaları yakından izleyerek bilgiler aldı.


Yapılan görüşmelerde, Akçadağ'da HEM kurslarının daha da yaygınlaştırılması kararı alındı. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
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