Akçadağ'da hırsızlık yapan şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akçadağ'da hırsızlık yapan şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika

Akçadağ'da hırsızlık yapan şahıs polis tarafından yakalandı

6 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir hırdavat dükkana girerek hırsızlık yapan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Akçadağ'da hırsızlık yapan şahıs polis tarafından yakalandı, System.String[]

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir hırdavat dükkana girerek hırsızlık yapan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre; Akçadağ ilçe merkezinde bir iş yerine giren M.G., iş yerinde bazı malzemeler ile bir miktar parayı çalıp kayıplara karıştı. İş yeri sahibi S.G.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede M.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, şüpheli emniyete götürüldü.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Akçadağ, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
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