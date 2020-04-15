Akçadağ'da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı - Son Dakika

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Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor

Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar

Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak

Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu