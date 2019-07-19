Son Dakika Haberleri: Akçadağ'da kanalizasyon tepkisi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Akçadağ'da kanalizasyon tepkisi

42 dakika önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tamamlanmayan kanalizasyon çalışmalarına mahalle sakinlerinde tepki.Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce ilçeye bağlı Ören Mahallesi Hisardere mevkisinde başlatılan kanalizasyon hattında...

Akçadağ'da kanalizasyon tepkisi, System.String[]
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tamamlanmayan kanalizasyon çalışmalarına mahalle sakinlerinde tepki.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce ilçeye bağlı Ören Mahallesi Hisardere mevkisinde başlatılan kanalizasyon hattında çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirten mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Çalışmaların yapıldığı bölgeyi ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, 'Hisardere mevkisinde 2 hafta önce başlatılan kanalizasyon çalışmaları henüz tamamlanmış değil.Açık olan hatta kanalizasyon suyu akıyor. Malum yaz aylarındayız,vatandaşlar en ufak bir esintiyle gelen kanalizasyon kokusundan rahatsız oluyor.Mahalle sakinleri durumu defaatle (MASKİ) Genel Müdürlüğü yetkililerine iletmiş ama henüz gelen giden olmadı.Çalışmanın en kısa sürede tamamlanmasını umut ediyoruz"diye konuştu - MALATYA
Malatya, Akçadağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 yıl sonra bir ilk yaşanan Keban Barajı'nda 6 milyar metreküp su tahliye edildi Düzce'yi sel ve heyelan vurdu! Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı, bazı köylere ulaşılamıyor Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 09:23:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akçadağ'da kanalizasyon tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]