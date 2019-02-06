Son Dakika Haberleri: Akçadağ'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Akçadağ'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesinin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Akçadağ'da Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Malatya'nın Akçadağ ilçesinin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışın devam ettiği Kozluca, Kürecik, Darıca mevkisinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Malatya-Kayseri kara yolunun Kozluca mevkinde kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden olurken, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekipleri Kozluca -Kürecik mevkiinde tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Kar yağışların cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla yoğun kar sağanakları şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:10 Kaynak: İHA

Kayseri, Malatya, Akçadağ, Kar, Güncel
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