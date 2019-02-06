Akçadağ'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
1 saat önce
Malatya'nın Akçadağ ilçesinin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışın devam ettiği Kozluca, Kürecik, Darıca mevkisinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Malatya-Kayseri kara yolunun Kozluca mevkinde kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden olurken, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekipleri Kozluca -Kürecik mevkiinde tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.
Kar yağışların cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla yoğun kar sağanakları şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:10 Kaynak: İHA
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