Son Dakika Haberleri: Akçadağ'da Kaza: 3 Yaralı

Akçadağ'da Kaza: 3 Yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Akçadağ'da Kaza: 3 Yaralı, System.String[]
Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza,Akçadağ yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halinde olan MOTAŞ'a ait 44 EB 712 plaka halk otobüsü ile Malatya'dan gelerek Akçadağ istikametine seyir halinde olan Haydar Eryamaz yönetimindeki 44 BV 302 plaka otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.Kazada, otobüs de yolculuk yapan Kadir Kaya ve Atakan Ormancı ile otomobil sürücüsü Haydar Eryamaz yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:20 Kaynak: İHA

Malatya, Akçadağ, 3. Sayfa
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