Son Dakika Haberleri: Akçadağ'da kenevir operasyonu
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Akçadağ'da kenevir operasyonu

1 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde jandarma ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.

Akçadağ'da kenevir operasyonu, System.String[]
Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde jandarma ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada Akçadağ ilçesine bağlı bir mahallede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada bin 600 kök kenevir bitkisi ile 1 adet makineli tabanca bulundu.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
Jandarma, Akçadağ, Kenevir, 3. Sayfa
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