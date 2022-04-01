Akçadağ'da korkutan yangın - Son Dakika

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Akçadağ'da korkutan yangın

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçe merkezinde iki katlı bir iş hanında çıkan yangın korkuttu.

Edilen bilgilere göre, Akçadağ ilçe merkezinde iki katlı bir iş hanının çatı kısmında yangın çıktı. Yoğun dumanları görev çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı olayda iş hanı içerisinde faaliyet gösteren esnalar tahliye edildi.

Yaralananın olmadığı kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.