Akçadağ'da korkutan yangın - Son Dakika
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Akçadağ'da korkutan yangın

01.04.2022 23:38

Akçadağ'da korkutan yangın Malatya'nın Akçadağ ilçe merkezinde iki katlı bir iş hanında çıkan yangın korkuttu.

Akçadağ'da korkutan yangın

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçe merkezinde iki katlı bir iş hanında çıkan yangın korkuttu.

Edilen bilgilere göre, Akçadağ ilçe merkezinde iki katlı bir iş hanının çatı kısmında yangın çıktı. Yoğun dumanları görev çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı olayda iş hanı içerisinde faaliyet gösteren esnalar tahliye edildi.

Yaralananın olmadığı kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Akçadağ'da korkutan yangın
Akçadağ'da korkutan yangın
Akçadağ'da korkutan yangın

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Malatya, Akçadağ, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akçadağ'da korkutan yangın - Son Dakika


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