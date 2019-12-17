Akçadağ'dan Erdoğan'ın "Kürecik" açıklamasına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçadağ'dan Erdoğan'ın 'Kürecik' açıklamasına destek - Son Dakika

Akçadağ'dan Erdoğan'ın "Kürecik" açıklamasına destek

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesiyle ilgili konuşmasında yer alan "Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" açıklamalarına Kürecik Radar Üssü'nün bulunduğu...

Akçadağ'dan Erdoğan'ın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesiyle ilgili konuşmasında yer alan "Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" açıklamalarına Kürecik Radar Üssü'nün bulunduğu Akçadağ ilçesi de destek verdi.


Kürecik Radar Üssü'nün Akçadağ'ı küresel güçlerin hedefi yaptığını belirten Akçadağ Muhtar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, "ABD'de Senatosu'nun son aldığı bir kararla alakalı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri bizleri son derece rahatlatmıştır. İlçemizi hedef haline getiren ABD'nin Kürecik'te kurmuş olduğu üs, Akçadağ'ı küresel güçlerin hedefi haline getirmiştir. Zaten Akçadağ bu konu hakkında oldukça rahatsızdı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Kürecik Radar Üssü ile yaptığı açıklamaları Akçadağ'ı rahatlatmıştır. ABD kendi iç siyasetine Türkiye'yi alet etmek istemektedir. Bunun cevabını net bir şekilde Cumhurbaşkanımız vermiştir, biz de diyoruz ki Cumhurbaşkanımız üssün kapatılmasını istiyorsa ilçe halkı olarak sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız" dedi.


CHP'nin Kürecik Radar Üssü'nün varlığına öteden beri karşı çıktığını ve üssün bir an evvel kapatılması gerektiğini vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ise "ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Kürecik'teki radar üssünün kapatılması için 2011 yılında CHP Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba'nın öncülüğünde bölgede 4-5 defa miting yapıldı. Üssün varlığı Türkiye için büyük bir tehdittir, derhal kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.


AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çapar da, "ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili 12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksundur. Bağlayıcılığı ve geçerliliği de bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını başından sonuna kadar destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız,'Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız' dedi. Bu konu çok önemli bir konu. ABD her yıl Ermeni olayları iddialarını Türkiye'nin önüne getiriyor. Amaç Türkiye'yi karalamak, Türkiye'yi sindirmek" diye konuştu - MALATYA

Amerika Birleşik Devletleri, İncirlik, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
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