Son Dakika Haberleri: Akçadağ dayanışma derneği kuruldu
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Akçadağ dayanışma derneği kuruldu

6 saat önce

Malatya'da Akçadağ Dayanışma Derneği kuruldu.

Akçadağ dayanışma derneği kuruldu, System.String[]
Malatya'da Akçadağ Dayanışma Derneği kuruldu.

Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Cahit Leventoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ilçede sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkınmaya destek vermek için faaliyet yürüteceklerini belirterek;31 Mart yerel seçimleri sonrasında Akçadağ'da oluşan yeni tablo bizleri böyle bir düşünce içerisine yöneltti.Bu kapsamda tamamen Akçadağlı hemşehrilerimizin menfaat ve çıkarlarını koruyan, Akçadağ'ın daha da gelişmesi ve hak ettiği yere ulaşması adına böylesine bir yola girdik.Tek amacımız var o da Akçadağ ve Akçadağlı" dedi. Siyaset yapmadan Akçadağ için herkesimi kucaklayan bir anlayış ile faaliyet göstereceklerinin altını çizen Leventoğlu, "Derneğimizi farklı kılacak bir çok çalışmalarımız olacak.Birilerinin arka bahçesi, birilerinin siyasi ikbal uğruna basmak olarak kullanacağı bir dernek kesinlikle olmayacağız. Ortak akla önem veren, merkezine insanı alan her daim istişareye açık bir anlayışla Akçadağ'a hizmet etme gayreti içerisinde olacağız.Derneğimiz Akçadağ'ımıza ve Malatya'mıza hayırlı olsun" diye konuştu

Leventoğlu derneğin yönetim kurulu üyelerinin ise ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:27 Kaynak: İHA
Malatya, Akçadağ, Güncel
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