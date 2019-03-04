Son Dakika Haberleri: Akçadağ Dünyaya Örnek Olacak

Akçadağ Dünyaya Örnek Olacak

1 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Cumhur İttifakı'nın Başkan Adayı Mustafa Kırteke, Bahri mahallesinde yaptığı konuşmada, "Akçadağ ilçemizi dünyada örnek ilçe yapacağız" dedi.

Akçadağ Dünyaya Örnek Olacak, System.String[]
Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Cumhur İttifakı'nın Başkan Adayı Mustafa Kırteke, Bahri mahallesinde yaptığı konuşmada, "Akçadağ ilçemizi dünyada örnek ilçe yapacağız" dedi.

Cumhur İttifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke seçim çalışmalarına devam ediyor. Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesini ziyaret eden Kırteke' ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette konuşan Kırteke "Bu gün Akçadağ ilçemize bağlı olan mahallelerimizi gezerek vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Akçadağ ilçemiz için hazırladığımız projelerimiz var vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanıyoruz. Burada kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler gönül belediyeciliği yapacağız ve tüm Akçadağlı vatandaşlarımızın gönlünü kazacağız 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı tarih yazacak" dedi.

Kırteke konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlarımız tercihini Cumhur İttifakından yana kullanacak. Bizler vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın sorunlarını dinleyeceğiz çözüm bulacağız, projelerimizle Akçadağ ilçemizi dünyada örnek ilçe yapacağız."

Vatandaşlar ise Cumhur İttifakının önemli olduğunu ifade ederek 31 Mart'ta ülkenin ve çocukların geleceğinden yana oy kullanacaklarını ifade etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:34 Kaynak: İHA

Mustafa Kırteke, Akçadağ, Güncel
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