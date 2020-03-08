Akçadağ Emniyet Müdürlüğü'nde kadınlar günü etkinliği - Son Dakika

M Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde birimde görev yapan bayan polisler ile polis eşleri bir araya gelerek, dayanışma ve kaynaşmanın örneği sergilendi.



Düzenlenen etkinlikte ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bayan polisler ile polis eşlerine çiçek takdim edildi. - MALATYA