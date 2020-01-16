Akçadağ'ın 'Karbon ayak izi' çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçadağ'ın 'Karbon ayak izi' çıkarıldı - Son Dakika

Akçadağ'ın 'Karbon ayak izi' çıkarıldı

6 saat önce

Akçadağ Belediyesi tarafından, 12 ay boyunca yürütülen bilimsel çalışmayla ilçedeki çevre kirliğinin etkisi araştırarak 'Karbon ayak izi' çıkarıldı.

Akçadağ'ın 'Karbon ayak izi' çıkarıldı, System.String[]

Akçadağ Belediyesi tarafından, 12 ay boyunca yürütülen bilimsel çalışmayla ilçedeki çevre kirliğinin etkisi araştırarak 'Karbon ayak izi' çıkarıldı.


Akçadağ Belediyesi tarafından çevre kirliliğinin göstergesi olan sera gazının ölçümü yapıldı. Bir yıl boyunca süren ölçümler neticesinde 'Akçadağ'ın Kentsel Karbon Ayak İzi Envanter Analizi El Kitabı' hazırlandı.


12 ay süren bu projeyle Akçadağ ilçesinde Hayvan çiftliklerinin ve vahşi depolama alanlarının çevreye verdiği kirlilik ve bununla birlikte iklim değişikliğine neden olan etmenler ortaya çıkarıldı. Doğu Anadolu'da da ilk olan " Türkiye'de İklim Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi" hibe programı desteğiyle hazırlanan projeyle karbon ayak izi çıkarılıp ilçede olan veya olması muhtemel çevre kirliliği tespit edildi.


Çalışma sonucunda hazırlanan Kentsel Karbon Ayak İzi Envanter Analizi El Kitabının tanıtım ve yaygınlaştırma programı ise 18 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek. Saat 11.00'de Ramada Otelde gerçekleşecek programda Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe'de katılacak. - MALATYA

Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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