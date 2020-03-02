Akçadağ Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Akçadağ Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde İdlib'deki saldırıda şehit düşen Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Akçadağ Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde İdlib'deki saldırıda şehit düşen Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Akçadağ'da gıyabi cenaze namazı kılınarak, mevlid-i şerif okutuldu.


Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nca organize edilen, Merkez Camii'nde okunan Mevlidi Şerif'in ardından dev Türk bayrağının asıldığı Cumhuriyet Meydanı'nında gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Fatih Gökçe kıldırdı. Şehit olan askerler için topluca kılınan gıyabi cenaze namazının ardından ilçe Mezarlığı'nda bulunan 'Şehitlik' ziyaret edilerek, Mehmetçik için dua edildi.


Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık,Akçadağ Muhtar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu,siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldığı programa ilişkin kısa bir açıklama yapan Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin,"Gün birlik olma günü Bugün hep bir ağızdan burada ordumuzun muzaffer olabilmesi için dua ettik. Allah'ım bu birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz" diye konuştu - MALATYA

Akçadağ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:21 Kaynak: İHA
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