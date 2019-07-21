Son Dakika Haberleri: Akçadağda yanmayan sokak lambalarına tepki
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Akçadağda yanmayan sokak lambalarına tepki

25 dakika önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde yanmayan sokak lambaları vatandaşların tepkisine neden oldu.

Akçadağda yanmayan sokak lambalarına tepki, System.String[]
Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde yanmayan sokak lambaları vatandaşların tepkisine neden oldu.

Akçadağ ilçesine bağlı Derinboğaz (Ancar) Mahallesi'nde bir hafadır sokak lambalarının yanmadığını belirten mahalle sakinleri duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Mahalle yaşayan vatandaşların tamamının kayısı üreticisi olduğunu aktaran mahalle sakinleri bölgede kayısı hasadının yeni yeni başladığını bu nedenle havanın kararmasıyla birlikte günün ilk ışıklarına kadar mahalle sakinlerinin kayısı ile uğraştıklarını yanmayan sokak lambalarının çalışmaları olumsuz etkilediğini durumun TEDAŞ 'a iletilmesine rağmen konuyla ilgili olarak bir çalışma yapılmadığını kaydederek sorunun bir an çözülmesi için yetkililerden yardım istediler. - MALATYA
Malatya, Akçadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:47 Kaynak: İHA
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