Üye Girişi
Akçadurak ve Erkan, Gediz köy muhtarları ile bir araya geldi - Son Dakika

Akçadurak ve Erkan, Gediz köy muhtarları ile bir araya geldi

12.07.2021 11:15
Akçadurak ve Erkan, Gediz köy muhtarları ile bir araya geldi, System.String[]

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, köy muhtarları ile bir araya geldi.

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, köy muhtarları ile bir araya geldi.

Elazığ- Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla Gediz olarak Elazığ ve Malatya büyük yardım kampanyasına katılan köy muhtarlarına Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Muhtarlarla sürekli diyalog halinde olduklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Yaşadığımız uzun pandemi sürecine rağmen ilçemiz, mahallelerimiz ve köylerimizin tamamına hizmet etmeyi sürdürdük. Hep birlikte muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, personellerimizle Gediz halkına hizmet etmek için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koymaktayız. Geçtiğimiz sene 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek amacıyla İlçemiz merkez ve köylerinde başlatmış olduğumuz yardım çağrısı karşısında Gediz olarak Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımız için büyük bir yardım kampanyası düzenledik. Pandemi sürecinden dolayı muhtarlarımız ile toplu şekilde bir araya gelmek nasip olmadı. Kampanyamıza sessiz kalmayarak desteklerinden dolayı tüm köy muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtarlar adına konuşan Gediz Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Coşkun ise; "Desteklerini esirgemeyip her zaman yanımızda olan, sorunlarımızı dinleyerek çözüm üretmeye çalışan ve çözüm üreten Gediz Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Sazköy Muhtarı Ali Rıza Güneş anılarak, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı oğlu Arif Güneş'e, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Toplantıya; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, İl Genel Meclisi Üyeleri Sacit Sayın, Bünyamin Özer, Gediz Belediyesi Meclis Üyeleri ve Köy Muhtarları katıldı. - KÜTAHYA

Akçadurak ve Erkan, Gediz köy muhtarları ile bir araya geldi
Akçadurak ve Erkan, Gediz köy muhtarları ile bir araya geldi
Akçadurak ve Erkan, Gediz köy muhtarları ile bir araya geldi
Akçadurak ve Erkan, Gediz köy muhtarları ile bir araya geldi

Muharrem Akçadurak, Hisarcık, Kütahya, Gediz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akçadurak ve Erkan, Gediz köy muhtarları ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika

Görüntüler tepki çekti! Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı 11:10 Görüntüler tepki çekti! Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı Yeni haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,65'ten işlem görüyor 11:05 Yeni haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,65'ten işlem görüyor BTK'dan yeni düzenleme! Cep faturasını zamanında ödemeyenin hizmeti kademeli olarak kesilecek 10:59 BTK'dan yeni düzenleme! Cep faturasını zamanında ödemeyenin hizmeti kademeli olarak kesilecek
Bir Dilek Tut Derneği'nin 10:42 Bir Dilek Tut Derneği'nin "İyilik meleği" ve başkanı Carole Hakko hayatını kaybetti 1.2 milyon dolarlık ayakkabı! Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabılar satışa çıkıyor 10:26 1.2 milyon dolarlık ayakkabı! Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabılar satışa çıkıyor İki kadının sokak kavgası kanlı bitti! Boynundan bıçaklanan kadın, çareyi bir eve sığınmakta buldu 10:16 İki kadının sokak kavgası kanlı bitti! Boynundan bıçaklanan kadın, çareyi bir eve sığınmakta buldu
EURO 2020 finalinde 8 yıl önce atılan tweet bomba gibi düştü! İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş 10:07 EURO 2020 finalinde 8 yıl önce atılan tweet bomba gibi düştü! İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi 09:59 Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
11:18 Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı
11:16 ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı
11:04 Kadıköy'de pes dedirten görüntüler! Kilisenin duvarında dans ettiler
10:58 BTK'dan yeni düzenleme! Cep faturasını zamanında ödemeyenin hizmeti kademeli olarak kesilecek
10:46 Son dakika! Konut satışları haziranda %29,1 azaldı, yabancılardan en çok konutu Iraklılar aldı
10:44 İngiliz Milli Takımı, ülke basınından tepki çekiyor! 2018'den beri özel olarak penaltı çalışıyorlardı
10:41 Bir Dilek Tut Derneği'nin "İyilik meleği" ve başkanı Carole Hakko hayatını kaybetti
10:25 1.2 milyon dolarlık ayakkabı! Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabılar satışa çıkıyor
10:07 Son Dakika: Mayısta işsiz sayısı 265 bin kişi düşerek 4 milyon 237 bin kişi oldu
09:50 Ekonomik kriz Küba halkını sokağa döktü! Hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı
ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı         
11:16
Bella Hadid şaşırttı! Bella Hadid şaşırttı! "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna, favorisiyle cevap verdi         
11:10
Kadıköy'de pes dedirten görüntüler! Kilisenin duvarında dans ettiler Kadıköy'de pes dedirten görüntüler! Kilisenin duvarında dans ettiler         
11:04
Son dakika! Konut satışları haziranda %29,1 azaldı, yabancılardan en çok konutu Iraklılar aldı Son dakika! Konut satışları haziranda %29,1 azaldı, yabancılardan en çok konutu Iraklılar aldı         
10:46
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 502 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 502 liradan işlem görüyor         
10:39
Sünnet düğününe kanlı baskın! Silahlı saldırgan, önüne geleni vurdu: 2 ölü, 8 yaralı Sünnet düğününe kanlı baskın! Silahlı saldırgan, önüne geleni vurdu: 2 ölü, 8 yaralı         
10:18
Son Dakika: Mayısta işsiz sayısı 265 bin kişi düşerek 4 milyon 237 bin kişi oldu Son Dakika: Mayısta işsiz sayısı 265 bin kişi düşerek 4 milyon 237 bin kişi oldu         
10:08
İstanbul Havalimanı'nı binlerce çekirge istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı İstanbul Havalimanı'nı binlerce çekirge istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı         
10:03
Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı         
23:11
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı         
19:39
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı         
19:27
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı         
19:11
İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi         
18:29
Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet yemek taşıdı Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet yemek taşıdı         
18:13
Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı         
14:43
Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti         
10:14
Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 11:22:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçadurak ve Erkan, Gediz köy muhtarları ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement