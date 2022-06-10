Akçakale Aile Destek Merkezinden yıl sonu sergisi - Son Dakika
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Akçakale Aile Destek Merkezinden yıl sonu sergisi

10.06.2022 12:18
Akçakale Aile Destek Merkezinden yıl sonu sergisi

Akçakale Aile Destek Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

Akçakale Aile Destek Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

Merkezin bahçesinde açılışı gerçekleştirilen sergide kursiyerlerin yaptığı ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu.

Aile Destek Merkezi Müdürü Mustafa Oğuzkan, açılıştaki konuşmasında, üreten ve ürettikçe büyüyen bir aile olmanın kıvancını yaşadıklarını söyledi.

Merkezde bugüne kadar binlerce oyuncak ürettiklerini belirten Oğuzkan, "Yüzlerce sedef ürünleri, yüzlerce suni deri ve gerçek deriden çanta, kalemlik, cüzdan ve kemerler yaptık. Amigurumi kursumuzu kısa bir süre önce açmamıza rağmen uç haneli üretimlere ulaştık. Bu kurslarımızın yanına teraryum, ebru, makrome ve resim kursumuzu ekledik. Mum, taş, dekoratif ürünler ürettik. Aile destek merkezimizi üretim tesisine çevirmek için her türlü çabayı sarf ettik. Bu süre zarfında bizlere destek çıkan değerli emek sahiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Oltan Bayraktar da el emeği göz nuru eserleri çok beğendiğini belirtti.

Serginin açılışına Belediye Başkan Vekili Halef Karataş, kamu kurum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Karataş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakale Aile Destek Merkezinden yıl sonu sergisi - Son Dakika

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