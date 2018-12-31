Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın Yeni Yıl Mesajı

Ayhan, yeni yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da büyümesini temenni etti.

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, "Sevgili hemşerilerim acı ve tatlı olayları, sevindirici gelişmeleri, mutluluk veren anıları ile bir yılı daha geride bıraktık. Umudumuzu koruyarak, huzur içinde bir yıla daha girmenin coşkusunu yaşıyoruz. 2019 Yılının başta ülkemize, islam coğrafyasına ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum. Saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum. Daha aydınlık yarınlara ulaşmak için, Millet olarak elbirliği ile çalışmamız, kendimize inanmamız, sahip olduğumuz olanaklar ve öz kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmamız yeterli olacaktır. Biten yılda neler yaptığımızı, neler öğrendiğimizi gözden geçirip çevremize yararlı olup olmadığımızı zamanımızı iyi kullanıp kullanmadığımızı düşünmeliyiz. Her yeni yıl yeni atılımlar, yeni umutlar, yeni adımlar kısaca yenilikler yılıdır. İnsanlık her yeni yılda tarihini yeni başarılar, yeni buluşlar her alanda ilerlemeler ile zenginleştirir. Bizimde bu hızlı gidişe ayak uydurmamız yeni yılda daha çok çalışarak daha başarılı olmamız gerekmektedir. Hemşerilerimizin hayat standardını yükseltmek ve güzel ilçemiz için sürdürdüğümüz hizmet aşkı, yeni yılda da devam edecektir. Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla Milletimizin ve Akçakaleli hemşerilerimin yeni yılda refaha ve mutluluğa kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni yılın ilçemize, şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur, başarı, sağlık, mutluluk ve sevinç getirmesini diler saygı ve sevgilerimi sunarım" ifadelerini kullandı.