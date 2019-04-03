Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Mazbatasını Aldı

31 Mart yerel seçimlerinin sonucunda Akçakale Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yalçınkaya, mazbatasını alarak görevine başladı.

31 Mart yerel seçimlerinin sonucunda Akçakale Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yalçınkaya, mazbatasını alarak görevine başladı.



AK Parti'den Akçakale Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yalçınkaya, mazbatasını alarak göreve başladı. Yalçınkaya, beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık ve kalabalık grupla belediye binası girişinde belediye personeli tarafından karşılandı.



Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, hizmette yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Akçakale halkı değişim dedi. Çok meşakkatli bir seçim sürecinin ardından bu gün mazbatamızı alarak göreve başladık. İlçemiz için çok güzel hizmetler yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Özellikle buradan şunu da belirtmek istiyorum, sosyal medya hesapları üzerinden bizlerin taraftarıymış gibi sağa sola hakaret ederek paylaşımlarda bulunanlardan selamı ve sabahı 5 yıl boyunca keserim. Biz burada belli bir ailenin veya aşiretin değil tüm Akçakale'nin belediye başkanıyız. Kimseyi kırmadan incitmeden güzel hizmetler yapmaya çalışacağız. Gerek milletvekilimiz gerek teşkilatımızla uyum içerisinde çalışıp ilçemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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