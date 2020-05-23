Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Yalçınkaya, mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu yıl bayram coşkusunu tam anlamıyla yaşayamayacaklarını belirtti.

Mübarek bir ayı geride bıraktıklarını ifade eden Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğim gibi, İslam aleminde bayram, gerçek bir bayramdan uzak, yaşanan göz yaşı içerisinde bayramı kutluyoruz. Müslüman ümit var olmalı. Biz de ümidimizi kesmedik. İslam alemine yakışır bir bayram kutlamayı, Cenab-ı Hakk bizlere nasip eylesin. Bu düşünceler ile tüm Akçakaleli hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Hep birlikte nice güzel günlere, nice güzel bayramlar yaşamayı temenni ediyorum."