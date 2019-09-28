Son Dakika Haberleri: Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ın yeğeni kazada öldü
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Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ın yeğeni kazada öldü

46 dakika önce

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın yeğeni geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ın yeğeni kazada öldü, System.String[]

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın yeğeni geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Akçakale- Şanlıurfa kara yolunun Nüsretiye mevkiinde meydana geldi. Mustafa Yalçınkaya'nın (24) kullandığı motosiklet devrildi. Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçınkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:44 Kaynak: İHA
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