Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ın yeğeni kazada öldü

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın yeğeni geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, kaza, Akçakale- Şanlıurfa kara yolunun Nüsretiye mevkiinde meydana geldi. Mustafa Yalçınkaya'nın (24) kullandığı motosiklet devrildi. Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçınkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA