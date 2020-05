Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya:

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ramazan ayında yaptıkları çalışmalarla ilçe halkının her daim yanında olduklarını belirtti.

Yalçınkaya, ramazan ayında yaptıkları çalışmaları anlatarak, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri ve sıcak yemekler ulaştırdıklarını hatırlattı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını aktaran Yalçınkaya, vatandaşlara hijyeni seti dağıtıklarını söyledi.

Yalçınkaya, Kovid-19 ile mücadelede büyük gayret sarf ettiklerinin altını çizerek, "Biz her alanda halkımızın yanında olduk. Maske dağıtımı, dezenfeksiyon, gıda kolileri, iftarlık yemek dağıtımı, alışveriş kartı dağıtımları ile her türlü alanda sosyal dayanışma içerisinde olduk. Fakir, fukaranın bu ayı rahat geçirmesi için elimizden geleni yaptık. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Vefa Sosyal Destek Grupları kaymakamlıklarımızın ve tüm kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar her kesimin taktirini kazanmıştır. İlimizdeki tüm belediyeler, bizler de dahil olmak üzere çok güzel bir çalışma sergiledik. Vatandaşlarımızın bu hastalık süresince gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyorum. Bizim bütün gayretimiz, Akçakale'yi yıldız bir ilçe yapmak. Burayı sınırda muhteşem bir ilçe ve büyük yatırımları yapma amacındayız." dedi.