Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya: "Türkiye güvenli bölge konusunda kararlılığını ortaya...

Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi kurulması amacıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen 6 kişilik ABD heyeti, çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi kurulması amacıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen 6 kişilik ABD heyeti, çalışmalarını sürdürüyor.

Dün ilçeye gelen heyet, sınırdaki incelemelerin ardından kent merkezinde bulunan 3. Hudut Alay Komutanlığında Türk askeri nezaretinde çalışmalarını yürütüyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, sınırın sıfır noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır Suriye'de devam eden bir iç savaş olduğunu anımsatarak bu kapsamda güvenli bölgenin oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin en başından bu yana güvenli bölgenin oluşturulması için büyük bir çaba harcadığını kaydeden Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Dost dediğimiz ancak bugüne kadar dostluğunu görmediğimiz batı ülkeleri ısrarla hep Türkiye'yi oyalama yoluna girmişlerdir. Türkiye ve Akçakale'de 8 yıldır Suriyeli kardeşlerimizi ağırlıyoruz. Türkiye güvenli bölge konusunda kararlılığını ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız ve bakanımız 'ABD ile ya birlikte sınır güvenliği harekatı başlatacağız veya yapmazlarsa da biz yapacağız" dedi. Yani artık buradan dönüş yok. Karşımızda 100 metre ilerideki terör örgütü PYD/PKK'nın paçavraları sökülüp atılmadıkça ne Akçakale'nin ne de bölgenin geleceği yok."

Bu arada sınırda güvenlik önlemlerinin alındığı sınırın Suriye tarafındaki Tel Abyad ilçesindeki sessizlik dikkat çekti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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