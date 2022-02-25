Akçakale Belediye Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı - Son Dakika
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Akçakale Belediye Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı

Akçakale Belediye Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı

25.02.2022 16:23

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile denetimlerini artıran zabıta ekipleri; öğrencilerin sağlığı için kantinlerdeki gıda ve içeceklerin fiyat etiketleriyle birlikte satışı uygun olup olmadığını denetledi.

"Önce sağlık" sloganı ile denetimlerini sürdüren Akçakale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okulların açılmasının ardından eğitim kurumlarındaki denetimlerini sıklaştırdı.

Başkan Mehmet Yalçınkaya'nın "Halk sağlığı için kurallara uymayanlara karşı asla taviz vermeyin" talimatıyla kantinlerde ürünleri tek tek inceleyen ekipler fiyat etiketlerine, ürünlerin son kullanmak tarihlerine ve işletmelerin hijyen durumları denetlendi. Ekipler, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken; işletmecileri her zaman kurallara riayet etmeleri konusunda uyardı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: ZABITA EKİPLERİMİZ MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE

Konuya dair yazılı açıklama yapan Başkan Yalçınkaya ise "Sadece bugünler için değil, yarınlar için de çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz ve onların sağlığın her şeyden çok daha önemli. Geleceğimizin teminatı olan bu çocukları da korumak bizlerin görevi. Eğitim-öğretim başladığından bu yana talimatlarımız ile okullarda denetimler sıklaştırıldı. Halk sağlığını riske atacak bir durum karşısında asla taviz vermeden çalışmalarımız sürecek. Zabıtamız ve tüm ekibimiz ile milletimizin hizmetindeyiz.Esnafımızdan da ricamız lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Akçakale Belediye Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akçakale Belediye Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı - Son Dakika
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