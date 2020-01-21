Akçakale Belediye koşusunun şampiyonu İsa Akyavuz oldu

Akçakale Belediye Başkanlığı adına düzenlenen ve safkan İngiliz atlarının 2 bin metre kum pistte koştuğu yarışı, jokey İsa Akyavuz'un sürdüğü at kazandı.



Şanlıurfa Hipodromunda bu yıl ilki gerçekleşen Akçakale Belediye Başkanlığı koşusu, günün 5'inci koşusu olarak gerçekleşti. Akçakale Belediye Meclis Başkanvekili Şerif Bozkurt, belediye meclis üyeleri, birim müdürlerinin protokol tribününden izlediği koşuda, 12 safkan İngiliz atı yarıştı. Hasan Koçyiğit'in sahibi olduğu, Blacks Winner isimli at jokeyi İsa Akyavuz ile birinci olurken, ikinci Utkun Babacan, üçüncü Tulparhan, dördüncü ise Alaçatı Ağası isimli atlar oldu.



Yarış sonrası düzenlenen törende birinci olan atın sahibi Hasan Koçyiğit'e ödülünü Belediye Başkanvekili Şerif Bozkurt taktim etti. - ŞANLIURFA