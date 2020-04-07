Akçakale Belediyesi araç parkını güçlendiriyor - Son Dakika

Akçakale Belediyesi araç parkına temizlik aracı dahil etti.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, araç filosunu genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "Çöp toplama aracımızı filomuza kattık. Bu aracımızı da hibe olarak aldık. Akçakale'deki hizmetimize bu aracımızı da dahil ettik. Makine parkımıza kattığımız bu aracımız, Akçakale'ye hayırlı olsun." dedi.

Yalçınkaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte işlemlerini sürdürdüklerini aktararak, bu kapsamda her türlü imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti.