Akçakale Belediyesi Baykuş Kırsal Mahallesi'ne stabilize yol yapıldı

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce üst yapı çalışmaları merkez ve kırsal mahallerde tüm hızıyla devam ediyor. Plan ve program kapsamında tüm ilçelere ulaşmaya çalışan ekipleri son adresi Kırsal Baykuş Mahallesi oldu. Ekipler mahalledeki 5 km.lik yolda stabilize çalışma yürüttü.

Mahalle sakinleri ulaşımın artık daha kolay olduğunu ifade ederek Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür ederken konuya dair yazılı açıklama yapan Başkan Yalçınkaya ise "Söz verdiğimiz gibi yolu olmayan mahallemiz kalmayacak inşallah. Peyder pey tüm mahallerimize, sokak içlerine üst yapı hizmetini götürüyoruz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza da teşekkür ediyor, yolun hayırlı olmasını diliyorum. Modern Akçakale inşası için gayretlerimizin süreceğini belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.