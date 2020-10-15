Akçakale Belediyesi engelli gencin yol talebini yerine getirdi - Son Dakika

Baba İbrahim Teke, artık oğlunun okula rahat gidip geleceğini belirterek, Yalçınkaya'ya teşekkür etti.

Yalçınkaya, belediye ekiplerine talimat vererek engelli gencin evinden rehabilitasyon merkezine giden yolun yapılması talimatı verdi.

Aşağı Deren Mahallesi'nde 25 yaşındaki Abdulbaki Teke, rehabilitasyon merkezine gittiği yolun bozuk olması nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı babası aracılığıyla Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya 'ya bildirdi.

Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde engelli gencin yol talebi belediye tarafından gerçekleştirildi.

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