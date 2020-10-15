Akçakale Belediyesi engelli gencin yol talebini yerine getirdi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde engelli gencin yol talebi belediye tarafından gerçekleştirildi.
Aşağı Deren Mahallesi'nde 25 yaşındaki Abdulbaki Teke, rehabilitasyon merkezine gittiği yolun bozuk olması nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı babası aracılığıyla Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya bildirdi.
Yalçınkaya, belediye ekiplerine talimat vererek engelli gencin evinden rehabilitasyon merkezine giden yolun yapılması talimatı verdi.
Baba İbrahim Teke, artık oğlunun okula rahat gidip geleceğini belirterek, Yalçınkaya'ya teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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