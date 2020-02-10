Akçakale Belediyesi'nden 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakale Belediyesi'nden 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont - Son Dakika

Akçakale Belediyesi'nden 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont

13 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı.

Akçakale Belediyesi'nden 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı.


Akçakale Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yürütülen "Bir Mont, Bir Bot" kampanyasında temin edilen yardımlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye teslim edildi.


Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yardımda bulunan bütün yardımsever kurumlara teşekkür etti.


Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yalçınkaya,"Akçakale Belediyesi olarak biz eğitimi ve öğrencileri önemsiyoruz. Bizim idealimiz sizlerin arasından doktor, mühendis ve öğretmen yetişmesidir. Biz sizi neden giydiriyoruz. Biz yetimhane değiliz, ancak sizlerin başarısını artırmak için her türlü desteği sağlayacağız. Bakın dün buralarda liseli öğrenciler vardı. Onlara çok değerli eğitim koçunu da Ankara'dan getirdik. Gayemiz bu öğrencilerin üniversite sınavlarında başarılarını artırmaktır. Bizlerde sizlerin başarısını artırmak için gayret ediyoruz. Sizlerden isteğimiz derslerinize çalışmak ve başarılı olmanızdır. Öğretmenlerinizi dinleyin ve tavsiyelerini dikkate alın. Anne ve babanıza karşı saygılı olun. Onlar sizleri bu hayata hazırlayan büyük insanlardır. İlçe kaymakamımıza ve milli eğitim müdürlüğü bünyesinde çalışan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Size bir büyüğünüz olarak tavsiyem, görüyorsunuz ihtiyaç sahibi olanlara yardım edebilmek için güçlü olmanız lazım. Zamanın en büyük gücü bilgidir. Elbiselerinizi temiz ve tutumlu kullanın.Sizleri seviyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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